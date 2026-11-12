AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan Malatya'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Elitaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Malatyamızın semalarında, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde vazifelerini ifa ederken meydana gelen elim helikopter kazasında 4 kahraman Mehmetçiğimizin şehadet haberiyle derin bir hüzne boğulduk. Rabb'im, şehitlerimizin makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Kederli ailelerine sabr-ı cemil, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."