AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.
Keşir, mesajında, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olan bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.
Aile ziyaretleri ve akraba buluşmalarıyla hasret giderilen huzurlu bir bayram temenni eden Keşir, kimsesi olmayanın kapısını çalıp, gönül alacaklarını anlattı.
Keşir, yaşanılan tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin, tüm dünyanın umudu ve yükselen yıldızı olduğundan bahsederek, " Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve devletimizin tüm organlarıyla çalışıyor. Çok daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Umutların filizlendiği, iyilik ve güzelliklerin yeşerdiği bayramların, el ele vermenin, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerleri güçlendirmenin de vesilesi olduğuna değinen Keşir, "Bu duygularla Gazze, Doğu Türkistan ve mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Bu özel günlerin insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Ramazan Bayramı Tebriği - Son Dakika
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