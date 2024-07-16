AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Pandemi ve depremler ekonomik sorunların temelinde - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Pandemi ve depremler ekonomik sorunların temelinde

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pandemi ve depremlerin ekonomik sorunların temelinde olduğunu belirtti. Keşir, doğurganlık hızının düşmesiyle ilgili olarak da çalışmalar yaptıklarını ve tasarruf tedbirleri, gelir vergisi düzenlemeleri gibi yasal düzenlemelerle yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade etti.

16.07.2024 17:38
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "İçinde bulunduğumuz ekonomik tablo, konut arzı gibi sorunların pek çoğunun temelinde pandemi ve depremler var. Bunu hızlıca onarmaya devam ediyoruz. Bununla beraber özellikle tasarruf tedbirleri, gelir vergisi düzenlemeleri başta olmak üzere pek çok yasal düzenleme de bu yaraları sarmaya yönelik." dedi.

Düzce'de partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Keşir, Kovid-19 salgınından bu yana dünyada büyük bir ekonomik dalgalanmanın yaşandığını söyledi.

Salgından bir süre sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığını dile getiren Keşir, "İddia ediyorum bugün gelişmiş ülkelerden herhangi biri; ülke nüfusunun altıda birini direkt etkileyen, başka şehirlerde yaşayan akrabalarıyla birlikte düşünün, bu kadar büyük bir felaketi yaşadığında inanın hiçbiri altından kalkamaz. Giden canları yerine getiremiyoruz ama acıları hızla sarma noktasında insan üstü bir gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Keşir, Türkiye'nin doğurganlık hızının düştüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu konu üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Doğurganlık hızı 2,1'in altına düşerse nüfus gençleşemez demek. Türkiye şu an 1,5'te, yani kritik eşiğin çok altında." dedi.

Yaklaşık 5 yıl önce, 2023 yılı için doğurganlık hızında 1,9 oranını öngördüklerini belirten Keşir, şunları kaydetti:

"Ama şartlar normal gitmedi. Pandemi ve çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. 10 milyon nüfusu etkileyen, o nüfusun hareketli olduğu bir sabit düzen de henüz tam oturmadığı için öngörülerimizin çok üstünde hızla düşen bir doğurganlık hızı var önümüzde.

Bunu nasıl artırabiliriz, ne yapabiliriz hususunda çalışıyoruz ama uzmanların söylediğine göre bunun birinci nedeni pandemi ve depremin üst üste gelmesi. Çok büyük bir toplumsal travma nedeniyle doğurganlık hızı kırılma noktası gibi hızlıca düştü. Onun için içinde bulunduğumuz ekonomik tablo, konut arzı gibi sorunların pek çoğunun temelinde pandemi ve depremler var. Bunu hızlıca onarmaya devam ediyoruz. Bununla beraber özellikle tasarruf tedbirleri, gelir vergisi düzenlemeleri başta olmak üzere pek çok yasal düzenleme de bu yaraları sarmaya yönelik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Pandemi ve depremler ekonomik sorunların temelinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Pandemi ve depremler ekonomik sorunların temelinde - Son Dakika
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