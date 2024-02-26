Cumhurbaşkanı, İstanbul'da raylı sistem açılışına katılacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı, İstanbul'da raylı sistem açılışına katılacak

Cumhurbaşkanı, İstanbul\'da raylı sistem açılışına katılacak

AK Parti Genel Merkezi'nde MYK Toplantısı düzenlenecek. Ayrıca, Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne ve AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katılacak.

26.02.2024 00:31  Güncelleme: 00:38
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Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na ve AK Parti Genel Merkezi'nde MYK Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/15.30/17.00)

Kaynak: AA

AK Parti, İstanbul, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

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