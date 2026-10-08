AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değildir, gereken işlemleri yaptık - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değildir, gereken işlemleri yaptık

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan\'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değildir, gereken işlemleri yaptık
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasında adı gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti üyesi olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi. İnan, soruşturmaya ilişkin hukuki sürecin yargı tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, "Burada elbette suçlular sonuna kadar hesap verecek" dedi.

(ANKARA) - AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasında adı gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti üyesi olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi. İnan, soruşturmaya ilişkin hukuki sürecin yargı tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, "Burada elbette suçlular sonuna kadar hesap verecek" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, katıldığı A Haber canlı yayınında Fatma Betül Sayan Kaya'nın partiyle ilişiğinin kesildiğini bildirdi. İnan, açıklamasında şunları söyledi:

"Yani şunu söyleyeyim. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık bugün. Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam kesinlikle doğru olmaz.

Ama sadece son örnekte olduğu için söylemiyorum. Biz 25 sene boyunca milletimizi rahatsız eden ve milletimizin değerlerinin aksine bir pozisyon içerisinde olan kim varsa, bu konuda yollarımızı ayırmada son derece cesur ve duruş sahibi olan bir siyasi hareketiz. O nedenle 25 sene boyunca milletimiz, onca girdiğimiz seçimde bizi birinci parti yapıyorsa, onlarca hükümeti Cumhurbaşkanımız liderliğinde kurma başarısını elde etmişsek bunda ortaya koyduğumuz bu duruşun da çok büyük bir önemi vardır.

"SORUMLULAR MUTLAKA HESAP VERECEK"

Tabii biz sabırla hareket ederiz. Her şeyi çok yerinde inceleriz, irdeleriz. Öyle bir karar veririz. Ne sosyal medya operasyonlarına yenik düşeriz ne haysiyet cellatlıklarına yenik düşeriz. Milletin bize emanet ettiği bu güçlü hareketi muhafaza etmek gibi bizim bir görevimiz var. Bugün başta partimiz olmak üzere sermaye piyasalarını yıpratmak için sosyal medyada kara propaganda yapıldığını da gözlemliyoruz. Burada elbette suçlular sonuna kadar hesap verecek. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatı, sorumluların mutlaka hesap vermesi yönünde ve bu konuda biz sonuna kadar gideceğiz."

Kaynak: ANKA
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