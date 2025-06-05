AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu bayramda da yeniden kucaklaşacak, gönülleri kazanacak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, millet olmanın kıymetini bir kez daha birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.

İnan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirtti.

"Bu bayramda da yeniden kucaklaşacak, gönülleri kazanacak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, millet olmanın kıymetini bir kez daha birlikte yaşayacağız." temennisinde bulunan İnan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu bayrama da başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan acıların ve zulümlerin gölgesinde giriyoruz. Ancak biz Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daima zulme uğrayanların yanında durmaya ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nda 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle daha büyük, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışıyoruz. Dualarımız, vatanımızın birliği, milletimizin dirliği, evlatlarımızın güvenliği içindir çünkü biz, adı kardeşlik, soyadı Türkiye olan büyük bir milletiz. Bu duygularla, Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyor, bayram tatili için yola çıkan hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu yolculuklar diliyorum. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."