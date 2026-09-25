AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'ya tepki:

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, ?" Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek insanlık suçu işleyen kötülük canavarı Binyamin Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz iftiralarını şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Gücünü kandan ve zulümden alan zalimlerin, en çok hakikatin aynası karşısında kendi karanlıklarıyla yüzleşmekten korkmalarının tarihin değişmez kuralı olduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Bir soykırım şebekesinin başı olarak uluslararası yargı önünde hesap veren bir katilin, insanlık vicdanında çoktan mahkum olan bir savaş suçlusunun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması, elindeki bebek kanını ve işlediği soykırımı gizleme telaşından başka bir şey değildir. ?Gazze'de on binlerce masum sivili katlederek insanlık suçu işleyen kötülük canavarı Binyamin Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz iftiralarını şiddetle lanetliyoruz. ?Kendi siyasi ömrünü uzatmak için bölgemizi ateşe atan bir katliam şebekesinin Türkiye'ye dil uzatması tek kelimeyle küstahlıktır. Tarihi şanlı, demokrasisi güçlü, bölgesinde barışın ve istikrarın teminatı olan Türkiye'ye yönelik kurguladığı o akılalmaz yalanlar ve hezeyanlar, suçluluk psikolojisinin bir tezahürüdür.

Bu ucuz iftiralar, Gazze'deki soykırımı dünyanın gözünden kaçırmak için sahnelenen zavallı bir tiyatrodan ibarettir. ?Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karşılaştığı o ağır diplomatik tecrit ve boşalan koltuklar, aslında insanlığın bu kötülük canavarına verdiği en somut cevaptır. ?Sığındığı yalanlar, o boş koltukların yüzüne vurduğu utancı asla örtbas edemez. ?Ne yaparsa yapsın, yarattığı bu suni gündemler onu kurtaramayacaktır. ?Bu kötülük canavarı, döktüğü her damla kanın, attığı her iftiranın hesabını uluslararası hukuk önünde tek tek verecek ve bu hadsizliğine bin pişman olacaktır. ?Bu kötülük canavarlarına karşı Türkiye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya vicdanının ve mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir."