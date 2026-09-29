AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'e 'siyasi mayanda yok' diye tepki verdi - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'e 'siyasi mayanda yok' diye tepki verdi

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e NSosyal hesabından tepki gösterdi. İnan, 'Sen asil duruşlardan anlamazsın, çünkü siyasi mayanda yok' ifadelerini kullanarak Özel'in kariyerini yolsuzluklara sessiz kalmakla eleştirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir. Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok." ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'e tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Büyük davalar şahısların kusurlarıyla değil, o kusurlara karşı gösterilen tavizsiz duruşla yücelir." değerlendirmesinde bulunan İnan, şunları kaydetti:

"Sen asil duruşlardan anlamazsın Özgür Özel, çünkü siyasi mayanda yok. Senin kariyerin, yanındaki yolsuzluklara ve irtikapa sessiz kalarak koltuk kapma hikayelerinden ibaret. Kendi içindeki soygunculara tek kelime edemeyen sen, ancak hırsızların, rüşvetçilerin ve karanlık odakların esiri ve eseri olursun. Sen git, cevapsız kalan sarhoş aramalarının ve elinden kayıp giden şehirlerin paniğiyle kendi belediye başkanlarının kapısında yalvarmaya devam et."

Kaynak: AA
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