AK Parti Gölbaşı yönetimi Zabıta Haftası'nda zabıta müdürlüğünü ziyaret etti
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yönetimi ve belediye meclis üyeleri, Zabıta Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyeti karşılayan Başkan Yardımcısı Hakan Göçer ve Zabıta İşleri Müdürü Kurtulmuş Çiftçi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yönetimi ve belediye meclis üyeleri, Zabıta Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, heyeti Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Göçer, Gölbaşı Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Kurtulmuş Çiftçi ve zabıta personeli karşıladı.
Personelin Zabıta Haftasını kutlayan AK Parti heyeti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ilçede sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Kaynak: AA
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