AK Parti Gölbaşı yönetimi Zabıta Haftası\'nda zabıta müdürlüğünü ziyaret etti

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yönetimi ve belediye meclis üyeleri, Zabıta Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, heyeti Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Göçer, Gölbaşı Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Kurtulmuş Çiftçi ve zabıta personeli karşıladı.

Personelin Zabıta Haftasını kutlayan AK Parti heyeti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ilçede sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.