AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun önerilerini dinliyor - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun önerilerini dinliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun önerilerini dinliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun farklı kesimlerinden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirtti. Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpek sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

02.06.2024 19:01
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirterek, "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.

Saldırgan, başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüğünü bildiren Yenişehirlioğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de hem esnaf hem vatandaşlarla konu hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu vurguladı.

Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlar, siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinliyor, not ediyor, rapor haline getiriyoruz. Bu çerçevede görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim."

Yenişehirlioğlu, "Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz." başlığıyla da bir video paylaştı.

Videoda, Yenişehirlioğlu'nun ???????sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlar ve esnafla yaptığı görüşmelere yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili toplumun önerilerini dinliyor - Son Dakika

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