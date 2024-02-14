AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'e Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'e Ziyaretler Devam Ediyor

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez\'e Ziyaretler Devam Ediyor

Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, beraberindekilerle birlikte Bulvar Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. İsmet Ölmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretlerin kendisine cesaret verdiğini ve kente yapacağı hizmetler için motive olduğunu belirtti. Ölmez, kentte birlik ve beraberliğin daha iyi bir noktaya geldiğini aktardı. Keskin ise yıllardır siyasetle uğraştığını ve Ölmez'in kente önemli hizmetler yapacağına inandıklarını ifade etti.

14.02.2024 13:07
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AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez'e ziyaretler devam ediyor.

Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, beraberindekilerle Bulvar Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ölmez, bu ziyaretlerin kente yapacağı hizmetler için kendisine cesaret verdiğini belirtti.

Ölmez, kentte birlik ve beraberliğin daha iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

Keskin de yıllardır siyasetle uğraştığını bildirerek, kente önemli hizmetler yapacağına inandıkları Ölmez'in yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez'e Ziyaretler Devam Ediyor - Son Dakika
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