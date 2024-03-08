AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için basın açıklaması yaptı

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolasıyla basın açıklaması yaptı.
Parti binasında toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu söyledi.
Kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandıklarını belirten Ertuş, şöyle konuştu:
"AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların, bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre, hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004'de ilk defa anayasamızın 10. maddesine kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir hükmünü ekledik.2010'da anayasada yaptığımız düzenlemeyle kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013'de kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık."
22 yıldır başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Ertuş, kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyduklarını kaydetti.
Ertuş, "Bu vesileyle tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, eşit ve adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum." dedi.
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AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü ve 248 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Öğüt, kadınların yaşam hakkının eşit, özgür ve şiddetsiz olana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Polilsevi'nde düzenlenen programda kadın polislerle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aktaş, kadın emniyet personelinin sorumluluklarını ve değerini vurgulayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladığını belirtti.
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