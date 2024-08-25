AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı - Son Dakika
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AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçede oturduğu esnada ensesine isabet eden yorgun mermi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

25.08.2024 19:49
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir hastaneye kaldırıldı.

Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan 60 yaşındaki Gökdemir'in ensesine yorgun mermi isabet etti. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yorgun Mermi İle Yaralandı
AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

"ARTIK BU İŞE BİR SON VERELİM"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erkut Köse: Şimdi hemen bulurlar birde yüksekten ceza verirler çünkü kendi başlarına geldi ya 12 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: İstanbul'un 4 te 1 ı Sakarya Karasu da maşallah 7 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Sakarya Karasu artık İstanbul un ilçesi gibi oldu 7 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: İyi olmuş 0 3 Yanıtla
  • İsmet Korkmaz: mermi mermidir,,birde yorgun mermi çıktı , şu başımıza gelene bak ,daha ne çıkaracaklar,,dinlenmiş mermi olsaydı isabet etmiyecekmiydi sanki 1 0 Yanıtla
  • ALİ KÖSEOĞLU: terazisini bozduğun kantar GÜN GELİR SENİDE TARTAR 0 0 Yanıtla

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