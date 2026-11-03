AK Parti İl Başkanı Mumcu, partisinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanı Mumcu, partisinin iktidara gelişinin 24. yıl dönümünü kutladı

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AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partisinin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, partisinin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin 24. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mumcu, mesajında, 3 Kasım 2002'nin Türkiye siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, AK Parti'nin aynı inanç ve kararlılıkla millete hizmet etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Söz konusu tarihin yalnızca bir seçim zaferi olmadığını, millet iradesinin güçlü şekilde ortaya konulduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Mumcu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen 24 yılda Türkiye'nin birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Mumcu, AK Parti iktidarları döneminde Trabzon'a önemli yatırımlar kazandırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde Trabzon'umuzu yeni hastanelerden tünellere, stadyumlardan modern okullara ve kamu binalarına kadar birçok eser ve hizmetle buluşturduk. Şehrimizin geleceğine değer katacak Güney Çevre Yolu, hafif raylı sistem, yeni havalimanı ve Şehir Hastanesi gibi projelerle bu hizmet yolculuğunu sürdürüyoruz. Trabzon'umuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

Şehrin her köşesinde vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Mumcu, Trabzon'un ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlamak amacıyla gayret gösterdiklerini belirtti.

Mumcu, 24 yıllık süreçte görev alan ve millete hizmet yolunda emek veren teşkilat mensuplarına, yöneticilere ve partililere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlere gelmemizde her bir dava arkadaşımızın emeği, gayreti ve fedakarlığı vardır. Ahirete irtihal eden dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Bizlere güvenen, desteğini ve duasını esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. 3 Kasım 2002'de başlayan bu büyük yürüyüş, aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyor. Durmak yok, yola devam."

Kaynak: AA
AK PartiTrabzonGüncelSon Dakika

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