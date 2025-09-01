AK Parti, İstanbulkart öğrenci indirimini geri aldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararın iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 Temmuz 2024 tarihinde 30 yaşından gün almış öğrencilere ilişkin bir karar almış, söz konusu öğrencilerde İstanbulkart indirim oranları yüzde 10'a düşürülmüştü.

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ, O KARAR İPTAL EDİLDİ

Kabul edildiği günden beri tepkilere neden olan kararla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'ninkararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini bildirdi.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE! SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor. AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak" diyerek müjdeyi verdi.