AK Parti İstanbul İl Başkanı: İtirazlarımızın ardından sonuçlar kesinlik kazanacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride bırakıldığını; vatandaşların, kullandıkları oylarla iradelerini sandıkta beyan ettiklerini belirtti.
Kabaktepe, şunları kaydetti:
"Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum."
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