AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı\'nın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, dün akşam AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya aracıyla çarparak ölümüne neden olan sürücü M.C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.C.T., emniyetteki ifadesinin ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Polis eşliğinde getirildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, M.C.T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde dün akşam yaralamalı trafik kazası meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilmiş, yapılan incelemede sürücü M.C.T. idaresindeki aracın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Baltacı'ya çarptığı anlaşılmıştı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Baltacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Polis ekipleri, aracı kullanan sürücü M.C.T'yi kaza yerinde gözaltına almıştı.