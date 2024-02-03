AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Oğuz Erge\'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Dağ, Buca ilçesinde yaşayan taksi şoförü Erge'nin eşi Nevra ve kızı Naz Erge'ye taziyelerini iletti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Dağ, taksi şoförü Oğuz Erge'nin öldürülmesinin Türkiye'yi yasa boğduğunu, herkesi vicdanen derinden yaraladığını söyledi.
Ailenin cenazenin defni için Aydın'da olduğunu, İzmir'e gelir gelmez ziyarette bulunduğunu belirten Dağ, "Evladının cenazeye yetişmesiyle alakalı bir mesele vardı. O konuda da Adalet Bakanımızla bir görüşme gerçekleştirmiştik ve hızlıca da o konuda aksiyon alma durumu oldu. Aile Söke'deydi, İzmir'e gelir gelmez kendilerine taziyelerimizi ilettik. Bundan sonra yanlarında olduklarımızı söyledik." dedi.
Taksi şoförü Erge'nin kızı Naz'ın eğitimi ve eşi Nevra'nın sağlık durumlarıyla ilgilendiklerini dile getiren Dağ, şunları kaydetti:
"Hem kızı Naz'ın bundan sonraki hayatıyla ilgili hem de eşiyle alakalı biz üzerimize düşen ne varsa bunları gerçekleştireceğiz. Ayrıntıları konuşmak doğru değil. Bu işler gizli olduğunda güzel olur. Biz inşallah kızıyla ilgili de oğluyla ilgili de hanımefendinin de sağlıkla alakalı durumları var. Onları da Şehir Hastanesi'ne yönlendirip her türlü sahip çıkma ve takip etme noktasında çalışmamızı yapacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz. Rabb'im mekanını cennet etsin. İnşallah böyle elim hadiseleri bir daha Rabb'im yaşatmasın diyoruz."
Olay
Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.
Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.
Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.
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Son Dakika › Güncel › AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Oğuz Erge'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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