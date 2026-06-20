AK Parti İzmir İl Başkanı Cemevi\'nde Muharrem Programında

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, muharrem ayı dolayısıyla Çiğli'de düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen oruç açma programında dualar edildi ve oruçlar açıldı.

Programda katılımcılara hitap eden Saygılı, ehlibeyit sevgisinin sadece bir mezhebe mensuplar için olmadığını dile getirdi. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan, hakkı ve hukuku ön planda tutan her inançtaki insanın ortak paydasının ehlibeyit sevgisi olduğunu belirten Saygılı, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'nin Müslümanların ortak değeri olduğunu ifade etti.

Saygılı, Kerbela'da bir adım dahi geri adım atmadan hakkı ve hukuku gözeten Hazreti Hüseyin ve ailesinin bugüne kadar insanlığa yol gösterdiğini aktararak, onların yolunda olmaktan şeref duyduklarını dile getirdi.

Yüzyıllarca Alevi ve Sünni şeklinde ayrım yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Saygılı, şöyle konuştu:

"Bizim ortak paydamız İslam, hepimiz Müslümanız. Bir Alevi kardeşim benim canımdır. Onun tenine zarar gelmesi benim bütün azalarımın zarar görmesi anlamına gelir. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Bütün cemevleri için söylüyorum, rahmete kavuşan bütün dedelerimize, büyüklerimize Fatihalar gönderiyorum. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, güçlü kılsın. Her zaman beraber olalım."

Programda konuşan Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal da muharrem ayının, Kerbela'nın acısını yürekte hissedebilmek, zalime karşı mazlumun yanında durabilmek ve hak yolundan gidebilmek anlamına geldiğini belirtti.

Ünal, Hazreti İmam Hüseyin'i ve Kerbela'da şehit olanları rahmetle anarak, matem orucu tutanların ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

Programa, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Cem Vakfı Harmandalı Cemevi Başkanı Remzi Akbulut, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.