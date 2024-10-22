AK Parti Kadın Kolları Toplantısı Yapıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin, Türk siyasi tarihinin en geniş ve etkin kadın teşkilatını kurarak, tüm kademelerinde kadınlara en fazla yer veren parti unvanını gururla taşıdığını ifade etti.

Bakan Göktaş, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda, 81 il kadın kolları başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldiklerini belirtti.

Bakanlığın faaliyetlerini ve kadınların toplumda daha güçlü yer almasını sağlayacak adımları ele aldıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"AK Parti, Türk siyasi tarihinin en geniş ve etkin kadın teşkilatını kurarak, tüm kademelerinde kadınlara en fazla yer veren parti unvanını gururla taşımaktadır. Partimizin bugüne kadarki başarılarının ardındaki en büyük güç, Türkiye'nin dört bir yanındaki güçlü ve kararlı kadınlardan aldığı destektir. AK Parti davasını ve kadınlar için yaptığımız reform niteliğindeki çalışmaları hane hane gezerek anlatan Kadın Kolları teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların emeği, partimizin gücüne güç katmaya devam edecektir."