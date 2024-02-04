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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretlerde Bulundu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Öğlebeli Sanayi Sitesi, otobüs terminali, çevredeki esnaf ve vatandaşlar ile Yenişehir Mahallesi'nde mahalle toplantısı düzenleyen Çetinkaya, esnafın ve emekçinin destekçisi olacaklarını belirtti.

04.02.2024 14:59
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Öğlebeli Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Hayatını kaybeden esnaf Nejat Özer için Yenişehir Çamlık Camisinde kılınan cenaze namazına katılan Çetinkaya, daha sonra otobüs terminali ve çevresinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Karabük Gençlik Kolları üyesi Beytinur Ünal'ın düğününe de katılan Çetinkaya, son olarak Yenişehir Mahallesi'nde mahalle toplantısı gerçekleştirdi.

Çetinkaya, emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Esnafımız berekete, sokaklarımız huzura kavuşacak. Karabük kazanacak. Esnafın, emekçinin destekçisi, güçlü ve kalkınan Karabük'ün hizmetkarı olacağız inşallah. Birlikte çalışacak, birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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