AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, halkın beklentilerini karşılayacak projeleriyle Karabük'ü inşa edeceklerini ve birlikte hizmet vereceklerini belirtti.

14.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada talep ve istekleri dinleyen Çetinkaya, çaldıkları kapılarda vatandaşın ilgi ve alakasının fevkalade yerinde olduğunu kaydetti.

Çetinkaya, iyi bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yolculuğun sonu hizmet olacak. Karabük önümüzdeki 5 yılda ihya olacak. Çağın gereksinimlerini karşılayan modern yaşama alanlarıyla donatılmış, kültür sanat faaliyetlerinin bol bol olduğu, sosyal alanların oluşturulduğu bir Karabük için yola çıktık. Görüyoruz ki halkımızın da böyle bir Karabük beklentisi var. Bizlerde önümüzdeki 5 yıl Karabük'ü inşa edeceğiz, hem de birlik ve beraberlik içerisinde olup gönülleri de ihya edeceğiz. Mükemmel bir 5 yıl hemşehrilerimizi bekliyor."

Karabük'te vatandaşın saha ve gönül belediyeciliği istediğine değinen Çetinkaya, "Arazide gezen belediye başkanı istiyor. Bizde bunu fazlasıyla hemşehrilerimize vereceğiz. Önümüzdeki 5 yıl hem mahallelerimiz hem sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı yakışır hale getireceğiz. Biz taze kan olarak, Özkan Çetinkaya olarak sahaya ineceğiz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Karabük'te 15 yılın ardından hükümet belediyeciliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, halkın da omuz omuza verilip kente hizmet gelmesini istediğini kaydetti.

AK Parti'nin siyasi söylem değil, icraat partisi olduğunu vurgulayan Çetinkaya, Karabüklülerin taleplerini karşılayan projeleri gelecek günlerde sunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

AK Parti, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement