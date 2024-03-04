AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Soğuksu, Kılavuzlar ve Çerçiler mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, projelerini anlatırken eski Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Karabük Belediye Başkan aday adayı Tuncay Özcan ile de fikir alışverişinde bulundu. Çetinkaya, Karabük için emin ve güçlü adımlarla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, hizmet ve eser belediyeciliğini esas alan bir Karabük hayal ettiklerini ifade etti.

04.03.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Soğuksu, Kılavuzlar ve Çerçiler mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini anlattı.

Eski Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Karabük Belediye Başkan aday adayı Tuncay Özcan ile de buluşan Çetinkaya, fikir alışverişinde bulundu.

Kent için emin ve güçlü adımlarla çalışmaya devam ettiklerini belirten Çetinkaya, "Her iş yerinde samimiyet, her adımımızda güler yüz görüyoruz. Bu bizim için çok değerli ve bunun için çalışıyoruz. Çocukların mutlu olduğu, hemşehrilerimizin hayat kalitesinin yükseldiği, hizmet ve eser belediyeciliğini esas alan bir Karabük hayalimiz var. Karabük için hızlanma vakti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:47 Kazakistan’da şiddetli deprem Kazakistan'da şiddetli deprem
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKKKCK’nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir’i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 11:01:56. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement