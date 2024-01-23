 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılacak projeleri açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılacak projeleri açıkladı

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılması planlanan projeler hakkında basın toplantısı düzenledi. Uluay, kentte kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi ve tarım lisesi hakkında bilgi verdi. Ayrıca, sanayinin gelişmesiyle göçün önleneceğini ve Kastamonu'nun nüfusunun artabileceğini belirtti.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılacak projeleri açıkladı
23.01.2024 - 17:21,
Abone Ol

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılması planlanan projeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Uluay, kentteki bir restoranda düzenlediği toplantıda, Araç- İhsangazi sınırları içerisinde kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne değinerek, "Kamuoyunun da bildiği üzere, Kastamonu'nun amiral gemisi diyebileceğimiz, çılgın projesi diyebileceğimiz bir proje meselemiz var. Bu, bizden önce çalışmaları devam eden bir projeydi. Biz de bu projeyi sahiplendik." ifadelerini kullandı.

"Proje hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek olursa en az 4 milyon metrekare, belki 10 milyon metrekareye çıkabilecek; Türkiye'de 6'ncı teşvik bölgesi imkanlarından faydalanacak bir Organize Sanayi Bölgesi olacak." diyen Uluay, şöyle devam etti:

"Bu Organize Sanayi Bölgesine, demir yolu bağlama ihtimalimiz yüksek. Kastamonu'da demir yolu hayal gibi görünüyor olsa bile, bazı şeyler hayal kurmakla başlar. Biz bu hayali kuruyoruz. İnşallah bu çapta bir organize sanayiyi ilimize kazandırır ve burayı da demir yoluna bağlamış oluruz."

Sanayinin gelişmesiyle göçün önleneceğini ifade eden Uluay, "Bugün 4 bin civarında lise son sınıf öğrencimiz var. Bunun bir kısmı üniversiteyi kazanıp gidiyor. Fakat üniversiteyi kazanıp gitse bile onlar bir şekilde geri gelecekler. Kastamonu gencini Kastamonu'da istihdam edebilirsek her yıl 4 bin kişinin iş gücüne katılımı sağlanmış oluyor. Kastamonu nüfusunun 300 binlere, 500 binlere çıkması çok da öyle uzak bir hayal değil." dedi.

Kastamonu'da kurulacak tarım lisesinden de bahseden Uluay, lisenin bölgeye hitap edeceğini belirtti.

Eski Göl Anadolu Öğretmen Okulu'nun olduğu 260 dönümlük alanın tarım lisesi olarak ayrıldığını anlatan Uluay, şöyle konuştu:

"İlk etapta buranın bir hayırsever vasıtasıyla inşaatını yaptırmaya çalışıyoruz. İnşallah bir hayırseverin burayı sahiplenip inşaatını yapacağını düşünüyoruz. Olmadığı takdirde yine illaki devlet imkanlarıyla yapılacaktır. Bu tarım lisesi dediğimiz konsept içerisinde tüm hayvan yetiştiriciliklerinin, sera yetiştiriciliğinin, tarım adına aklımıza ne gelirse balıkçılık hariç, eğitiminin yapıldığı vasıflı bir lise düşünüyoruz. Bu sadece Kastamonu'ya değil bölgeye de hitap edecektir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Halil Uluay, İhsangazi, Kastamonu, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılacak projeleri açıkladı - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
21:12 Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kentte yapılacak projeleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement