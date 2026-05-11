AK Parti Kayseri İl Teşkilatı 30 günde 14 bin 526 haneyi ziyaret etti

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, vatandaşlarla birebir temas kurmaya yönelik hane ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe teşkilatları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla 16 ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, her hanede gönülleri kazanmaya, her kapıda samimiyetle vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sahada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Okandan, şunları kaydetti:

"Son 30 günde 14 bin 526 hanenin kapısını çalarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Taleplerini dinledik ve gönüllerine misafir olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Bizler için siyaset, yalnızca seçimden seçime değil, her zaman milletimizin yanında olabilmektir. Bu anlayışla bugün olduğu gibi yarın da sahada olmaya, gönül köprüleri kurmaya ve hemşehrilerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sahadayız ve milletimizle birlikteyiz."