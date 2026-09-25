AK Parti Kayseri istişaresine milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı - Son Dakika
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AK Parti Kayseri istişaresine milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı

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AK Parti Kayseri istişaresine milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda, İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğinde milletvekilleri ve belediye başkanlarının katıldığı istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kayseri'nin durumu, ilçelerin talepleri ve süren işler konuşuldu; koordinasyon güçlendirme görüşüldü.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Kayseri'nin mevcut durumu, ilçelerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, kentin geleceğine yönelik plan ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca merkezi yönetim, yerel yönetimler ve teşkilatlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Hüseyin Okandan, kentin her alanda gelişmesi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması amacıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da katıldı.

Kaynak: AA
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