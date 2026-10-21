AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı, Gazeteciler Günü'nde başarı diledi - Son Dakika
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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı, Gazeteciler Günü'nde başarı diledi

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AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında gazetecilerin zorlu şartlarda doğrunun peşinde koştuğunu ve kamuoyunun vicdanı olduğunu vurgulayan Pehlivanlı, basın mensuplarına sağlık ve başarı diledi.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pehlivanlı, mesajında, gazetecilerin zorlu şartlarda dahi doğrunun ve gerçeğin peşinde koştuğunu, kamuoyunun vicdanı olduğunu belirtti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Pehlivanlı, kalemine, emeğine ve meslek onuruna sahip çıkan basın mensuplarına sağlık ve başarı dolu bir meslek hayatı???????ı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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