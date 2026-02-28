AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması - Son Dakika
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
28.02.2026 14:56
AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda basın açıklamasını okuyan İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kömürcüoğlu, 28 Şubat'ın darbe ve darbecilik zihniyetinin bir örneği olduğunu belirtti.

Kömürcüoğlu, AK Parti olarak tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını, attıkları adımlarla vesayet odaklarını çökerttiklerini, milli iradeyi yeniden inşa ederek ülkeyi ve milleti hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduklarını ifade etti.

28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ettiklerini hatırlatan Kömürcüoğlu, milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Bu zihniyetle mücadelenin AK Parti için bir demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesi olduğunu vurgulayan Kömürcüoğlu, "Toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız. Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

28 Şubat, AK Parti, Kırşehir

