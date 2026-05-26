AK Parti Kocaeli\'de bayramlaşma programı

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, herkesin bayramını kutlayarak, Gazze'de buruk bayram geçiren mazlumların, çocukların, yaşlıların ve gençlerin acısını kalplerinde derinden hissettiklerini söyledi.

Kocaeli teşkilatının şehit yakınlarını bu bayramda da yalnız bırakmayacağını kaydeden Katırcıoğlu, Türkiye'nin gelişmesi için çalışmaya durmadan, yorulmadan devam edeceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise dünyada kan ve gözyaşının bittiği, Gazze'de mazlumların gözlerinden akan yaşların durduğu bayramlara kavuşmayı temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Talus da Kocaeli teşkilatları olarak hep birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirterek, kentte 16 Mayıs'ta Turka Kocaeli Stadyumu'nda yapılan "Bir Gençlik Şöleni" organizasyonundan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Talus, ilçelerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşacaklarını kaydetti.

Hatıra fotoğrafı çekimi ve bayramlaşmanın ardından program sona erdi.

Programa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Fikri Işık, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.