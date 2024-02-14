AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a suikast girişimi - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a suikast girişimi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında gerçekleşen saldırının bir suç örgütü tarafından Yeniay'ı hedef alarak yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı sonrası gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganların Yeniay'ı bekledikleri ancak polislerin hedef alındığı belirlendi. Şüpheliler, saldırıyı Yeniay'a değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdiklerini iddia etse de, husumetli kişinin olay yerinden ayrıldığı ve saldırı sırasında sokakta bulunmadığı tespit edildi.

14.02.2024 15:46
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasındaki saldırıyı bir suç örgütünün Yeniay'ı hedef alarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında yapılan silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından 4'ü 18 yaşının altında olan toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YENİAY'A KARŞI SUİKAST GİRİŞİMİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, saldırıda bir terör bağlantısının olmadığı ancak olayı birçok adli olaya karışmış bir suç örgütünün Yeniay'a karşı bir suikast girişimi olarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırganların olay günü, Yeniay'ın çıkış saatini beklediği ancak Yeniay'dan önce çıkan polislerin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin saldırıyı Yeniay'a yönelik değil bir husumetlilerine yönelik gerçekleştirdikleri iddia ettikleri ancak husumetli oldukları kişinin olay yerinden 1 saat önce ayrıldığı ve o sırada sokakta bulunmadığı tespit edildi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a suikast girişimi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a suikast girişimi - Son Dakika
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