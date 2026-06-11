AK Parti Lapseki\'den kurucu başkana vefa ziyareti

AK Parti Çanakkale genelindeki üye kayıt çalışmalarında birinci sırada yer alan Lapseki İlçe Başkanlığı, partinin kurucu ilçe başkanı Sadettin Gündüz'e meyve bahçesinde sürpriz bir vefa ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, kurucu ilçe başkanı Sadettin Gündüz'ü üretim yaptığı meyve bahçesinde ziyaret ederek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgesini takdim etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ahmet Evran, davanın emektarlarına yönelik yürütülen vefa çalışmalarının önemine değindi. Evran, şunları kaydetti:

"Davamıza büyük emekler veren kıymetli Kurucu İlçe Başkanımız Sadettin Gündüz'ü çalışma hayatının içinde, meyve bahçesinde ziyaret ettik. Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, partimize ve teşkilatımıza sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesini sunduk. Vefa, birlik ve beraberlik, bizim davamızın en büyük gücüdür. Bu kapsamda ilçemizde bulunan 5 bin 220 üyemizin tamamını tek tek gezerek teşekkür belgelerini ulaştırmayı hedefliyoruz."

Kurucu başkan Sadettin Gündüz de ziyaretten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan belgeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçe yönetimine teşekkür etti.