AK Parti\'li Sırakaya: "Kutuplaşmanın değil diyaloğun, çatışmanın değil diplomasinin alanını genişletmeliyiz"

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) tarafından düzenlenen Uluslararası Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog (ICDPP) Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, değişen jeopolitik dengeler ve küresel sınamalar karşısında siyasi partiler arası diyaloğun önemine dikkat çekti. Sarıkaya, Türkiye'nin kıtalar ve toplumlar arasında güçlü köprüler kuran bir diplomasi anlayışını sürdürdüğünü belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) tarafından düzenlenen Uluslararası Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog (ICDPP) Açılış Toplantısı'nda hitap ettiğini bildirdi.

Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Konuşmamızda; hızla değişen jeopolitik dengeleri, yeniden şekillenen uluslararası sistemi ve artan küresel sınamalar karşısında siyasi partiler arası diyaloğun taşıdığı stratejik önemi vurguladık. Devletler arası diplomasinin yanında siyasi partiler arasında kurulan güçlü ve sürdürülebilir temasların; karşılıklı güvenin tesis edilmesinde, krizlerin çözümünde ve farklı coğrafyalar arasında yeni iş birliği kanallarının açılmasında önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Kutuplaşmanın değil diyaloğun, çatışmanın değil diplomasinin alanını genişletmek zorundayız.

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak; Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada konuşan, buluşturan ve çözüm için inisiyatif alan bir diplomasi anlayışını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü değişen dünya düzeninde güçlü bir gelecek; daha fazla duvar örmekle değil, kıtalar ve toplumlar arasında daha güçlü köprüler kurmakla mümkündür."