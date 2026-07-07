AK Partili Zorlu, Özbekistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Partili Zorlu, Özbekistan'da temaslarda bulundu

AK Partili Zorlu, Özbekistan\'da temaslarda bulundu
07.07.2026 18:00
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Özbekistan'da üst düzey temaslarda bulundu. Görüşmelerde Türkiye-Özbekistan stratejik ortaklığı, Türk dünyasında işbirliği ve Celaleddin Harzemşah anıt mezarı konuları ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ve Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Aktam Haitov ile görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi, Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Zorlu'nun, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde Haitov ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yanı sıra partiler arası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haitov, Zorlu'yu Taşkent'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ziyaretin iki parti arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya taşınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye ile Özbekistan'ın kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Haitov, Recep Tayyip Erdoğan ile Şevket Mirziyoyev arasındaki yakın ilişkilerin, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Son olarak Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamındaki bir toplantıya katıldıklarını anımsatan Haitov, burada Türk devletleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmeye yönelik önemli girişimlere tanıklık ettiklerini belirterek, Türkiye'nin Türk dünyasının bütünleşmesine yönelik çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Haitov, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkin rolüne de değinerek, günümüzde Ankara'nın önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptığını, bunun da Türkiye'nin küresel ölçekte artan saygınlığını ortaya koyduğunu kaydetti.

"Türkiye ile Özbekistan'ın çok daha fazla yakınlaşması lazım"

Görüşmede konuşan Zorlu ise bu yıl Türkiye'nin TDT Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını belirterek, zirveye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

TDT bünyesinde yürütülen çalışmalara değinen Zorlu, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek zirvelerde Türk dünyasının geleceğine yönelik önemli kararların alınması için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, "Önümüzdeki süreçte Türkiye ile Özbekistan'ın çok daha fazla yakınlaşması lazım." dedi.

Zorlu, iki ülkenin Türk dünyasının en büyük nüfusuna sahip devletleri olduğunu anlatarak, sahip olunan tarihi ve kültürel mirasın daha etkin şekilde tanıtılmasının önemine dikkati çekti.

Bu kapsamda Celaleddin Harzemşah'ın Diyarbakır'daki kabrinin bulunduğu alana anıt mezar yapılması önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Zorlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in de önem verdiği bu konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Zorlu, "Diyarbakır'da böyle bir mezarın yapılması demek, Türkiye-Özbekistan kardeşliğinin en az 20 yıl ileri gitmesi demektir." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki üst düzey temasların süreceğinin altını çizen Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığını, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik çeşitli konuların ele alınmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Partili Zorlu, Özbekistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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