AK Parti'li Zorlu, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Gürs'ü ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs'ü parti genel merkezinde ağırladı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs'ü genel merkezimizde ağırladık. Şehitlerimizin, gazilerimizin hatırasına ve ailelerine sahip çıkmak bizim tarihsel sorumluluğumuzdadır. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, şehitlerimiz, gazilerimiz başımızın tacıdır ve öyle kalacaktır."