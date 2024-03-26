AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan, iftar programı düzenledi.
Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen programda, iftara katılanlara teşekkür etti.
Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını, bütünleştirdiğini, toplumun her kesimini aynı sofrada bir araya getirdiğini ifade eden Altan, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.
Altan daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi.
Programa, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ile vatandaşlar katıldı.
LTSO'dan üyelere iftar
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca (LTSO) iftar programı düzenlendi.
Bir restoranda gerçekleştirilen programa, LTSO Başkanı İlhami Cebelli, Meclis Başkanı Fahri Cömert, yönetim kurulu üyeleri ile oda personeli ve üyeler katıldı.
Cebelli, konuşmasında, her yıl ramazan ayı dolayısıyla düzenledikleri iftar programını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
Programa katılanlara teşekkür eden Cebelli, "Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketlidir. Mübarek ramazan ayının ülkemize ve tüm insanlığa huzur, hoşgörü ve barış getirmesini diliyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ile biri çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Niğde'de, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan ve Kent Müzesi'ne dönüştürülen bedesten, yarın ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Niğde Belediyesi tarafından Kale Mahallesi'nde yaklaşık 1200 metrekare alanda Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılan bedestenin Kent Müzesi'ne dönüştürülme çalışmaları tamamlandı. Kentin tarihine ışık tutulmasına yardımcı olacak Kent Müzesi, yarından itibaren ücretsiz ziyaret edilebilecek.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'da taksi durağını, Şoförler Odası ve sanayi esnafıyla ziyaret etti. Aras, taksicilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri sundu.
Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Samsun ve çevresindeki Çarşambalılar, Çarşambalı bürokratlar ve iş insanları bir araya geldi.
Çin, imalat sektöründe piyasaya erişim kısıtlamalarını kaldırarak yabancı yatırımcılar için daha fazla ticaret ve yatırım fırsatı yaratmayı hedefliyor. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, ülkenin yatırımı teşvik etmek ve yabancı sermayeli işletmelerin ulusal işletmelerle aynı muameleyi görmesini sağlamak için bir kampanya başlatacağını belirtti. Ayrıca, Çin'in inovasyon hamlesini ilerleteceği ve küresel sanayi ve tedarik zinciri işbirliğine aktif şekilde katılacağı ifade edildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir otomobilin tamir edildiği sırada LPG tüpü patladı. Patlama sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal alanda üreticilere destek vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, hayvancılık desteklemesi kapsamında 7 bin 826 yetiştiriciye 126 milyon 87 bin lira, bitkisel destekleme kapsamında ise 8 bin 228 üreticiye 75 milyon 105 bin lira destek sağlandı. Bu desteklemelerle birlikte 2024 yılında toplamda 16 bin 54 Siirt üreticisine 201 milyon 193 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kırıkkale'de gençlerle bir araya geldiği programda Türk milletinin havacılık alanında gerçekleştirdiği başarıları vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, enflasyonun düşmesiyle alım gücündeki düşüşü telafi etmek için adımlar atacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'yi 2 kat daha büyüteceklerini ve ekonomiyi daha da güçlendireceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?