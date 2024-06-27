AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, DSİ'nin Malatya'ya yeni yatırımlar yapacağını açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, DSİ'nin Malatya'ya yeni yatırımlar yapacağını açıkladı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'ya yeni yatırımlar yapılacağını bildirdi. Tüfenkci, yapılan görüşmeler sonucunda Kuluncak Sofular Sulama Kanalı'nın ihalesinin yapıldığını ve Kuluncak Kaynarca Proje'nin ihalesi için talimat verildiğini belirtti. Ayrıca, sulama birliklerine fiyat üzerinden yüzde 12 indirim yapılacağı ve ön ödemeli kart su alan vatandaşların haklarının bir sonraki yıla devredileceği açıklandı. Diğer yatırımlar arasında Darende Çınar Göleti'nin su sızdırmazlık ek ihalesi, Çırmıktı (Yeşilyurt) Çay Islah Projesi'ne ödenek desteği, Malatya içme suyu ana isale hattı inşaatı için ödenek ve ikinci etap proje ve ihalesinin gündeme alınması da yer alıyor.

27.06.2024 14:21
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya'ya yeni yatırımlar yapılacağını bildirdi.

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğü ile Malatya yapılacak olan yatırımlarıyla ilgili görüştüklerini belirterek, görüşme sonucu aldıkları bilgileri aktardı.

Kuluncak Sofular Sulama Kanalı'nin ihalesinin yapıldığını ve yatırımın sözleşme aşamasında olduğunu ifade eden Tüfenkci, Kuluncak Kaynarca Proje'nin ihalesinin de yapılması talimatının verildiğini kaydetti.

Sulama birliklerinin bu sene fiyat üzerinden yüzde 12 indirim yapılması yazısının birliklere gönderildiğini aktaran Tüfenkci, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca ön ödemeli kart su alan vatandaşların haklarının bir sonraki yıla devri talimatlandırıldı. Darende Çınar Göleti'nin su sızdırmazlık ek ihale talimatı verildi. Çırmıktı (Yeşilyurt) Çay Islah Projesi'ne ödenek noktasında destek verildi. Malatya içme suyu ana isale hattı inşaatına ödenek ve ikinci etap için proje ve ihalesi de gündeme alınarak Malatya'nın su altyapısının tamamlanması kararlaştırılıldı."

Tüfenkci, ziyarete AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in de katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, DSİ'nin Malatya'ya yeni yatırımlar yapacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, DSİ'nin Malatya'ya yeni yatırımlar yapacağını açıkladı - Son Dakika
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