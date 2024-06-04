AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Vefatıyla İlgili Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Vefatıyla İlgili Suç Duyurusu

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol\'un Vefatıyla İlgili Suç Duyurusu

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un geçirdiği bypass ameliyatının ardından vefatına ihmallerin neden olduğunu ileri süren ailesi suç duyurusunda bulundu. Aile, ameliyat öncesinde doktorun tavsiyesine rağmen hastanın acil olmadığını belirtmesine rağmen ameliyatın yapıldığını iddia etti. Ayrıca, ameliyat sırasında kalp kasına fazla hasar verildiği ve hastanın kanama sonucu şok tablosuna girdiği ifade edildi. Ailenin suç duyurusu devam etmektedir.

04.06.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un (65) geçirdiği bypass ameliyatının ardından vefatına ihmallerin neden olduğunu ileri süren ailesi suç duyurusunda bulundu.

Aile adına yazılı açıklama yapan Erol'un damadı Doç. Dr. Alparslan Deniz, kayınpederinin kontrol anjiyosunda 2 kalp damarında darlık çıkması nedeniyle tavsiye üzerine özel bir hastaneye götürdüklerini belirtti.

Burada yapılan kontrolde bypass olması gerektiğine karar verildiğine dikkati çeken Deniz, kardiyoloji doktorunun "Acil hasta değil. Kan sulandırıcı kullanıyor. Ameliyat en az 3-5 gün sonra yapılmalı." tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

Buna rağmen cerrahın hastalarını ameliyat ettiğini iddia eden Deniz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ameliyat olduğu günün akşamında doktor bizi arayarak hastanın tansiyonunun düştüğünü, tekrar ameliyata alacağını söyledi. Kendisine, 'yardıma ikinci bir doktor çağırdınız mı?' şeklindeki sorumuza 'Ben hallederim, önemli bir şey yoktur.' yanıtını verdi. Biz yine de başka hastanelerden tanıdığımız doktor arkadaşlarımızı arayarak hastaneye çağırdık. Doktorlarımız hastaneye geldiğinde hastamıza 5 ünite kan verilmesine rağmen hemoglobini 14,7'den 3,9'a kadar düşmüştü. Hastamız 16 ünite kanama olmuş ve şok tablosuna girmişti. Normal şartlarda bu ameliyatlarda kalp kası kesilmezken ameliyatı yapan doktor kalp kasına çok fazla hasar vermiş ve sonrasında da dikememiş."

Deniz, ikinci ameliyatın ardından hastalarının şok tablosundan çıktığını anlattı.

Erol'un ilgisiz davranılması nedeniyle tekrar durumunun kritik hale geldiğini ileri süren Deniz, "Sonra hastamızın kalbi durdu, kalp masajı ve resüsitasyon yapacak doktor olmadığı için hemşireler yaptı. Sayamadığımız daha birçok bilgi, beceri, ilgi ve özen eksikliği ile ihmaller zinciri sonucu hastamızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Hastalarının iki kan sulandırıcı ilaç kullanmasına rağmen kanama olacağı bile bile neden ameliyata alındığını sorguladıklarını aktaran Deniz, "Hastamızı ölümü götüren, bizim ve birçok doktor ve sağlık çalışanının şahit olduğu konuyla ilgili şikayetçi olduk ve süreç devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Acılarını yaşarken bazı basın yayın organlarında çıkan "Hasta yakınları doktora saldırdı." şeklinde haberlerin üzüntüsünü yaşadıklarına işaret eden Deniz, bu haberlerin de hatalar silsilesinin üzerini örterek algı oluşturmak için yapıldığı öne sürdü.

Bu haberler için bir milletvekilinin adının kullanıldığını ve konunun siyasete çekilmeye çalışıldığını belirten Deniz, "Acımızı yaratan ihmaller silsilesini, konuyu siyasete çekerek örtme çabalarını dehşet içinde izliyoruz. Biz sadece sorumluların hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Bizim canımız yandı başkalarının da benzer acılar yaşamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol amacıyla gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı olmasının ardından durumu ağırlaşmış, 26 Mayıs'ta müdahaleye rağmen vefat etmişti. Turizmci ve avukat olan Erol'un cenazesi Sorgun mezarlığında defnedilmişti.

Kaynak: AA

Ameliyat, Ali Erol, Manavgat, AK Parti, Hukuk, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Vefatıyla İlgili Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 Meclis’te kayyum protestosu AK Partili ve DEM’li vekiller birbirine girdi Meclis'te kayyum protestosu! AK Partili ve DEM'li vekiller birbirine girdi
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM’nin iptal kararlarına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'nin iptal kararlarına ilk tepki
18:34 AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız
18:34 Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran’da yatırılacak Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
19:54 Az daha kariyeri bitiyormuş Mbappe’den çok konuşulacak itiraf Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf
19:08 Teknik değil, sportif direktör buldular Eski Galatasaraylı Beşiktaş’a geliyor Teknik değil, sportif direktör buldular! Eski Galatasaraylı Beşiktaş'a geliyor
18:30 Veda ederken “Tutunacak dalım yok“ demişti Okan Buruk’tan Erden Timur paylaşımı Veda ederken "Tutunacak dalım yok" demişti! Okan Buruk'tan Erden Timur paylaşımı
18:07 Fenerbahçe’de başarılı olabilecek mi Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın Fenerbahçe'de başarılı olabilecek mi? Yapay zekanın Mourinho için söylediklerine bakın
17:54 Almanya’yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü Almanya'yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 20:45:49. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol'un Vefatıyla İlgili Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement