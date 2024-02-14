AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ziyaretlerde bulunan Erin, Mardin'deki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınması ve tanınmasına büyük katkı sunduğunu belirterek, Mardin'e hizmet etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

14.02.2024 16:53
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, 31 Mart'taki yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında bazı sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ziyaretlerde bulunan Erin, kentte hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin bilgi verdi.

Erin, Mardin'deki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının şehrin kalkınması ve tanınmasına büyük katkı sunduğunu belirterek, Mardin'e hizmet etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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