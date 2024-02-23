AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, kente yönelik projelerini açıkladı - Son Dakika
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, kente yönelik projelerini açıkladı

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin, kente yönelik projelerini açıkladı

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, Mardin'de düzenlenen bir etkinlikte kentte hayata geçirecekleri projeleri tanıttı. Erin, Mardin'in güçlü geçmişine vurgu yaparak, her ilçede ayrı ayrı 47 projeyi gerçekleştireceklerini belirtti. AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ise Mardin'in dünyanın önemli kentlerinden biri olması için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

23.02.2024 12:15  Güncelleme: 12:15
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AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, kente yönelik projelerini açıkladı.

Erin, kentte bir otelde düzenlenen "Her İlçeye 47 Proje" tanıtım programında yaptığı konuşmada, Mardin'in çok güçlü kadim bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Yarından itibaren ilçe ilçe köy köy mahalle mahalle mezra mezra gezerek 900 bin Mardinli ile kucaklaşacaklarını kaydeden Erin, her vatandaşa Mardin ile ilgili hayallerini ve gerçekleştirmek istedikleri projeleri anlatacaklarını belirtti.

Zanaatın, tarımın, üretimin, ticaretin ve aynı zamanda mimarinin en önemli kentlerinden biri olan Mardin'in her ilçesinde ayrı ayrı 47 projeyi hayata geçirecekleri aktaran Erin, "Kadim mirasımız çok önemli. Mardin olarak çok güçlü bir geçmişe sahibiz. Her zaman insanlığa yön veren bir konumda olmuştur. Kadim mirasını koruyan ve daha yaşanabilir bir Mardin'i birlikte oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma da Mardin'in dünyanın en önemli kentlerinden biri olması için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Geniş ufku, siyasi, idari ve mülki tecrübeleri ile şehrimizi şahlandıracak bir birikime sahip adaylarımıza her zamankinden daha güçlü ve umutlu bir şekilde yolu çıktık." dedi.

Kaynak: AA

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