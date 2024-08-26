AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Uncu, zaferin Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, milletin dirilişi ve uyanışı olduğunu vurguladı. Uncu, bu zaferin sonucunda dualarla sulanan toprakların ebedi yurt olduğunu ve geleceğe diriliş ruhuyla ilerleyeceklerini ifade etti.

26.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu mesajında, 26 Ağustos 1071'de elde edilen zaferin Türkiye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasına sahip olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin sadece bir muharebe değil, aziz milletin dirilişi ve uyanışı olduğunu kaydeden Uncu, "Milletimiz tarih boyunca bir çok zaferi elde etmiş eşsiz bir yapıya sahiptir. Koşullar ne olursa olsun vatan ve millet savunması için gözünü kırpmadan canlarını feda ederler. Çünkü bilir ki bu toprakların her bir karışı bile önemlidir, kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Sultan Alparslan'ın kazandığı bu zafer neticesinde bir milletin kendi geleceğini yazmasının kapılarının aralandığını aktaran Uncu, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda dualarımızı asla eksik etmediğimiz aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklar, bir daha geri dönmemek üzere ebedi yurdumuz oldu. Asla aklımızdan çıkarmayacağımız en önemli nokta Malazgirt sadece bir zaferin değil, bir dirilişin, bir uyanışın adıdır. Allah'ın izniyle bu diriliş ruhuyla dimdik bir şekilde geleceğe adım adım ilerleyeceğiz. Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

Malazgirt, AK Parti, AK Parti, Türkiye, mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:50 Kerem Aktürkoğlu’na, ’’Allah kıldığın namazları kabul etsin’’ denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı Kerem Aktürkoğlu'na, ''Allah kıldığın namazları kabul etsin'' denildi, verdiği yanıt bu kez çok farklı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement