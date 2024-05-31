AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ni ziyaret etti

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, beraberindeki heyetle birlikte Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Alma, hastane Başhekim Ahmet Yeşil ile bir araya geldi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Mardin'e sağlık alanında yapılan destekler için teşekkür etti. Alma, görüşmenin ardından hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

31.05.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alma, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği ziyarette Başhekim Ahmet Yeşil ile görüştü.

Alma, "Sağlık alanında ilçelerimiz dahil olmak üzere Mardin'e yapmış olduğu desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından Alma, tedavi gören hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AK Parti, Mardin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
17:05 Ankara’da çirkin olay “Sizden midem bulanıyor“ diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı Ankara'da çirkin olay! "Sizden midem bulanıyor" diyerek başörtülü komşusuna keserle saldırdı
16:17 Stoltenberg: Ukrayna’nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya’ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır Stoltenberg: Ukrayna'nın müttefiklerden aldığı silahları Rusya'ya karşı kullanması meşru müdafaa hakkıdır
13:19 Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu Özel, CHP seçimi kazanamazsa ne yapacağını ilk kez duyurdu
18:16 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Yollar Ayrıldı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Yollar Ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
16:35 Camide gizemli cenaze Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı Camide gizemli cenaze! Ekipler harekete geçti, gerçek sonradan anlaşıldı
16:05 Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha Transfer listesindeki isimler öyle böyle değil! Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha
15:52 MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 18:49:56. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement