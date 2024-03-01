AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin esnafı ziyaret etti

AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin esnafı ziyaret etti

AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, ilçede esnafı ziyaret ederek destek istedi. Şahin, 5 yılda yapılan çalışmaların ilçede görüldüğünü belirterek, daha güzel ve modern bir Midyat için hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

01.03.2024 15:03
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AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, ilçede esnafı ziyaret etti.

Esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla görüşen Şahin, seçimde destek istedi.

Şahin, 5 yılda yaptıkları çalışmaların ilçede görüldüğünü ifade ederek, "Çarşının tamamını alt ve üst yapı olarak yeniledik. Restorasyon ve cephe iyileştirmesi yaptık. El ele, omuz omuza, gönül birliğiyle çalışarak yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Daha güzel ve daha modern bir Midyat için ilk günkü gibi gerçek belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Şahin'e ziyaretinde, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ve partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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