 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Şahin, yapılacak hastanenin ilçenin sağlık ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı Devlet Hastanesi\'nde İncelemelerde Bulundu
09.01.2024 - 14:33,
Abone Ol

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı süren Nurdağı Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Nurdağı Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için başlayan çalışmalar devam ediyor.

Bölgede süren çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulunan Milletvekili Ali Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Yapılacak hastanenin ilçenin sağlık ihtiyaçlarına önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, "Nurdağı ilçemizde yapımı devam eden 100 yatak kapasiteli çelik konstrüksiyon devlet hastanemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Hastanemiz önümüzdeki 3 ay içinde büyük ölçüde tamamlanmış olacak böylelikle Nurdağı ilçemiz tam teşekküllü bir devlet hastanesine kavuşmuş olacaktır." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Milletvekili, Ali Şahin, AK Parti, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt

Son Dakika
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
13:03 Hindistan'da COVID-19 Vakaları Artıyor: JN.1 Varyantı Hızla Yayılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:11:04. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement