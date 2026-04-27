AK Parti Milletvekili Bozgeyik'ten GAİB Başkanlarına Ziyaret

27.04.2026 10:33
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan ve birlik başkanlarını ziyaret ederek ihracatın önemine vurgu yaptı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Mete Akcan, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Bakır'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Bozgeyik, ihracatın ülke kalkınmasındaki önemine dikkat çekerek, 'İhracat olmadan ekonomik büyümeyi sağlamak mümkün değildir. İhracatçılarımızı tebrik ediyor, her zaman yanlarında olacağız' dedi. GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan ise bölge ihracatının amiral gemisi olan GAİB olarak birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını belirtti.

Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, eşit rekabet şartları olmadığını, aksi halde pazarların kaybedilebileceğini ifade etti. Halı Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak sektörün sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi. Kuru Meyve Birliği Başkanı Murat Bakır ise Antepfıstığında yüksek rekolte beklendiğini, devletin fındıkta olduğu gibi alım yaparak piyasayı dengelemesi gerektiğini dile getirdi.

Milletvekili Bozgeyik, başkanların sorunlarını dinleyerek 'Her zaman yanınızdayız' mesajı verdi ve ziyaret hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

