AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil'de şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil\'de şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesinde şehit ailesine ziyarette bulundu. Açıkkapı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk ile Hakkari'de şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sakınç'ın ailesini ziyaret etti. Açıkkapı, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi ve şehitlerimizin ailelerini ve kabirlerini ziyaret etmeye devam ettiklerini belirtti.

27.03.2024 14:18
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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesinde şehit ailesine ziyarette bulundu.

Açıkkapı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet İnalçuk ile 21 Mayıs 2017'de Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sakınç'ın, Aşağı Kuluşağı köyünde oturan ailesini ziyaret etti.

Açıkkapı, "Vatanperver halkımızın kahraman evlatlarına dua etmek için bugün buradayız. Şehidimizin emaneti ailesini ziyaret ederek dualarını almak nasip oldu. Şehit emanetlerimiz her daim başımızın tacı. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim. Şehitlerimizin ailelerini ve kabirlerini elimizden geldiği kadar ziyaret ediyoruz. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanını cennet, makamını ali eylesin." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil'de şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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