AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Alkayış, Basın Konteyner Sitesi'ndeki AA Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Burada açıklama yapan Alkayış, milli mücadele döneminden bu yana ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran AA'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.
Alkayış, doğru ve güvenilir haber için gayret gösteren tüm AA çalışanlarına görevlerinde kolaylık ve başarı diledi.
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Antalya'da gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara satışı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, sosyal medya üzerinden yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Çin'in enerji zengini eyaletleri, karbon emisyonlarını azaltma ve karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş ve düşük karbonlu büyümeye hızla geçiş yapıyor. Shaanxi eyaletinde bulunan enerji şirketleri güvenli, akıllı ve çevre dostu kömür kullanım uygulamalarına geçerken, Changqing Petrol Sahası karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini kullanarak emisyonları azaltıyor. Ayrıca, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Tsomey Drigu rüzgar çiftliği dünyanın en yüksek rakımlı rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Çin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak dünya genelinde lider konumda bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz, aldığı sonucu beğenmeyerek Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ayrıca, dış güçlerin etkisi olduğunu iddia eden Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Cengiz, pusulada isminin küçük harflerle yazıldığı için oy kaybettiğini ve karşısına çıkan Mansur Yavaş'ın adil olmadığını belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı taksi, Beyşehir-Konya kara yolu İsaköy yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
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