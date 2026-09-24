AK Parti Milletvekili Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsası heyetini kabul etti

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyet, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı ziyaret etti.

Ziyarette Altıntel'e, Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Doğulu, Hasan Hüseyin Vural, Vedat Uğur ve Kıvanç Vural eşlik etti.

Sarıçam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Altıntel ve beraberindekilere ziyaretleri ve değerlendirmeleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.