AK Parti Milletvekili Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsası heyetini kabul etti

AK Parti Milletvekili Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsası heyetini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sarıçam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Altıntel ve heyete teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve beraberindeki heyet, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı ziyaret etti.
Ziyarette Altıntel'e, Yönetim Kurulu Üyeleri Emrullah Doğulu, Hasan Hüseyin Vural, Vedat Uğur ve Kıvanç Vural eşlik etti.
Sarıçam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Altıntel ve beraberindekilere ziyaretleri ve değerlendirmeleri için teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA
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