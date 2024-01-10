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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Serdar Soydan'a başarılar diledi - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Serdar Soydan'a başarılar diledi

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'a başarılar diledi. Sever, adayın hangi partiden olduğunun önemli olmadığını belirterek, adayın seçimi kazanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Sever, Mersin'in Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle dünya şehri olacağını vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Serdar Soydan\'a başarılar diledi
10.01.2024 - 21:22,
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Sever, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Sever, yazılı açıklamasında, yerel seçimlerde başta büyükşehir olmak üzere Mersin'in 13 ilçesinde, Cumhur İttifakı olarak zafere ulaşmak istediklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soydan'a başarılar dileyen Sever, "AK Parti mensupları olarak bize düşen her zamanki vakar içerisinde tevazu, samimiyet ve gayretle adayımızın seçimi kazanması için sadece elimizden gelen değil üzerimize düşen gayreti sonuna kadar sergilemektir. Adayın hangi partiden olduğunun bugüne kadar bizim için ayırıcı bir özelliği olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü bizler dava şuuruna sahip ve ömrü memleket ve millet hizmetine adanmış neferleriz." ifadesini kullandı.

Sever, adayları Soydan'ın önceki siyasi hayatında üstlendiği tüm görevlerde ve özel yaşamında her daim Mersin'e, Mersinlilere hizmet etme samimiyetinde olduğunu belirtti.

Yerel seçimleri kazanmalarının en önemli vazifeleri olduğunu ifade eden Sever, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 76 gün, 24 saat esasına göre çalışıp bunu başaracağımıza olan inancım tamdır. AK Parti ailesinin şerefli bir ferdi ve MKYK üyesi olarak kendi aday olduğum seçimler başta olmak üzere bugüne kadarki seçimlerde göstermiş olduğum gayretin çok daha fazlasını göstermek Mersinli hemşehrilerime tam bir inanmışlıkla verilmiş sözümdür. Sizlerden istirhamım aynı samimiyet ve gayrete ortak olmanızdır. Türkiye Yüzyılı'nda Mersin'imizi Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle dünya şehri yapacağız. Başkanımızın bütün projelerinin oluşturulup hayata geçirilme sürecinde gerek Mersin gerek Ankara düzeyinde en büyük destekçisi olacağız."

Kaynak: AA
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