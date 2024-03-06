AK Parti Muş Milletvekili ve Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte görev yapan muhtarlar ve muhtar adaylarıyla bir araya geldi.

Göletli Park'ta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şimşek, partilerinin 31 Mart gecesi yeni bir zafere daha imza atacağının söyledi.

Seçimi kazanmak için belediye başkan adaylarıyla sahada olduklarını belirten Şimşek, "Feyat Asya başkanımız inşallah seçimi bir daha kazanacak. Burada güzel bir tablo var. Muhtarlarla muhtar adayları bir arada. Seçimin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Asya ise kenti birlik ve beraberlik içinde ihya ve imar etme gayesinde olduklarını ifade etti.

Köy ve mahallelerdeki sorunları çözmek için muhtarlarla sürekli görüştüklerini dile getiren Asya, "Yerel seçim kardeşliğin, güvenin ve huzurun şehri ilimizde şölen havasında geçecek. Görev yaptığımız 10 yıllık süreçte muhtarımızla da görüşerek hizmet etmeye çalıştık. Seçime gireceklere şimdiden başarı diliyorum. İlimize daha iyi eserler kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre ise yerel seçimi kazanmak için yola çıktıklarını belirterek, "El ele vererek kardeşlik hukukunun devamı için mücadele edeceğiz. İlimizi daha yaşanılabilir hale getirmek için tüm gayretimizle çalışacağız." dedi.