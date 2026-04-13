AK Parti Pazaryeri\'nde Danışma Toplantısı

13.04.2026 12:59
AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nı Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi.

İlçe yönetimi ve mahalle başkanlarının katıldığı toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlar ve vatandaş talepleri ele alındı. Mahalle başkanları, kendi bölgelerindeki sıkıntıları ve çözüm önerilerini doğrudan iletti.

Toplantıda konuşan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, istişare kültürünün önemine dikkati çekti. Karabey, toplantının sadece bir değerlendirme değil, aynı zamanda kararlılık göstergesi olduğunu ifade etti.

İlçede son dönemde hayata geçirilen projelere değinen Karabey, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanında önemli adımlar attıklarını belirterek, "Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. TOKİ konutlarında ikinci etaba geçtik. Pazaryeri Kavşağının ihalesi gerçekleştirildi. Kapalı pazaryeri için yer konusunda çalışmalar başladı." dedi.

Karabey, yatırımların hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara, Bilecik milletvekillerine ve yerel yöneticilere teşekkür etti.

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Karabey, ilçede yürütülen hizmetlerin bilinmesine rağmen bazı çevrelerin karalama kampanyası yürüttüğünü savundu.

Teşkilat mensuplarına sahadaki çalışmaların artırılması çağrısında bulunan Karabey, vatandaşla birebir temasın önemine işaret ederek, "Biz bu yola makam için değil, hizmet için çıktık. Bizim davamız büyük ve güçlü Türkiye davasıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Bilecik Teşkilat Başkanı Mehmet Turhan, İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Yeşil, İlçe Koordinatörü Zafer Akkaya ve Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Pazaryeri, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
